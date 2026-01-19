藍白聯手「停砍公教年金」！柯建銘率團遞狀聲請釋憲及暫時處分

記者盧素梅／台北報導

民進黨團總召柯建銘等黨團三長今（19）日召開記者會宣布將聲請釋憲。（圖／民進黨團提供）

藍白去年底聯手三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金。對此，民進黨團總召柯建銘今（19）日早親自率團舉行記者會，指控相關條文違憲，並親自率黨團幹部赴司法院遞交釋憲及暫時處分聲請。隨後，黨團三長和訴訟代理人也前往司法院遞釋憲聲請書。

立法院去年（2025年）底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2023年。考試院8日表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，因此8日已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

民進黨團總召柯建銘今（19）日親自率團赴司法院遞狀聲請釋憲。（圖／民進黨團提供）

民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜和訴訟代理人今天上午召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會。柯建銘表示，針對去年12月26日，總統公告了《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第38條之6、第67條，以及《公務人員退休資遣撫卹法》第38條之6、67條提出暫時處分及釋憲，民進黨團認為，第一，系爭規定因受違憲宣告，自公布日期失效；第二，認為憲判以前要暫時處分，黨團將到憲法法庭遞件。隨後，黨團三長和訴訟代理人也前往司法院遞釋憲聲請書。

