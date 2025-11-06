政治中心／綜合報導

立法院連續2天審查公務員與教職人員退休年金，在藍白人數優勢下，案子全案保留送出，預計最快一個月左右的時間就會完成修法，綠營憂心退撫基金加速破產，藍營則喊"政府撥補"，行政院則說現在停止調降，最快2030年就會用完。

司委會召委翁曉玲說「討論事項各條保留，全案審峻必須交協商、送院會處理。」

攸關公務員及公立教職年金能否永續的退撫法案，藍白只花一天又一個早上，就把停降所得替代率的修正案，送出委員會，

廣告 廣告

藍白聯手"停砍教師年金"送出委員會 綠憂加速基金破產

藍白再修公務員及教職人員的退撫法案。（圖／民視新聞）

張雅琳說「實際上月退休金也都等於，大概現職工作者的71%，再這樣下去，真的大家都沒有錢。」

葉元之說「公教如果2042年破產，我們希望政府用撥補的方式，更何況他們雇主還是政府，用撥補的方式，民進黨說勞工會不爽，勞工真的會不爽嗎？有必要製造勞工跟老師的對立嗎？」

每談到"年金會破產"，藍營總要"政府撥補"、更說"砍年金讓退休軍公教生活難以為繼"，但難以為繼的定義竟是這樣。

吳宗憲說「公務員沒錢用，他們錢可能要繳房貸、要繳什麼，基本消費他全部都不敢，可能附近的小餐館他不敢去，每天希望家裡吃5顆蛋，現在只能吃3顆。」

繳房貸與吃蛋說在網路發酵，網友轟"年輕人不用繳嗎？"退休還繳的，多半在炒房"、"我認識的退休老師錢多到爽遊歐美"，"不知民間疾苦"。

吳宗憲說「他們水準也不夠吧，聽得到的只有幾顆蛋這種問題，一個家庭對民生必需品降低，連帶影響其他產業。」

陳培瑜說「一般人想的可能是其他需求，醫療需求、照顧基本生活，譬如說三餐基本，他們想到的三餐基本是餐館、想到住的需求是更多房貸，這也是我們無法接受，甚至更多年輕人無法接受的。」

藍白聯手"停砍教師年金"送出委員會 綠憂加速基金破產

藍白再修公務員及教職人員的退撫法案。（圖／民視新聞）綠營狂轟年改走回頭路，行政院也指出，去年軍公教調薪4%、但物價上漲超過5%，按藍白"照物價調整"的提案，會出現"退休加的比現職多"。

人事行政總處給與福利處長陳素枝說「如果說現在又恢復，退休金可以隨現職人員調整，就會有雙重調整、也間接造成基金雙重負擔。」

行政院發言人李慧芝說「如果現在停止調降所得替代率，那公教的退撫基金分別會在131年、跟129年提前用完。」

國會朝小野大局面下，法案只需要一個月就能三讀，藍白送給支持者的大禮，將由全體國人來買單。

原文出處：藍白聯手"停砍教師年金"送出委員會 綠憂加速基金破產

更多民視新聞報導

黃國昌跟國民黨反年改 吳靜怡：讓柯文哲信念變笑話

國民黨挺反年改 王鴻薇認了：確實會增加政府財政負擔

陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光

