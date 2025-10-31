藍白聯手 國發基金調查報告函送部會
立法院去年底成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，調查報告製作完畢，並點出國發基金有不當投資決策缺失、投資管理失職情形，且退場機制形同具文。昨日立法院會儘管民進黨團提出異議，但經藍白聯手表決，調查報告將送經濟部與國發會參考。
立法院去年底成立調查委員會調閱、調查國發基金投資的事業單位資料，調查報告顯示，國發基金2016年後的投資案常出現違背「產業創新」意旨，更存在「先射箭再畫靶」問題，建議相關部會改善。國發會回應審議過程嚴謹公正，絕非先射箭再畫靶。
此外，調查報告也提出其他建議，包括重大議案宜由委員本人親自出席；行政院專案核准投資應全盤徹底檢討，避免其審查密度與一般案件差異過大；應注意公務員服務法旋轉門條款，避免利益衝突；國發基金退場機制允宜改進避免僵化等。
民眾黨團總召黃國昌表示，國發基金面對質疑僅表示運氣不好；這份調查報告不僅是追究責任，也盼立法嚴加檢討國發基金。
藍委牛煦庭指出，國會改革後好不容易成立調查委員會，但執政黨不斷打壓，在野黨沒辦法讓調查委員會有更強的制裁力量，至少可善盡調查弊案職責。
民進黨團幹事長鍾佳濱則說，調查委員會有4大違失，第一是違憲成立調查委員會，因為調查對象、射程不明確，超出憲法法庭判決解釋；第二，違法對訴訟中案件調查；第三，違反法定保密義務；第四是身為調查委員會主席黃國昌荒腔走板，假借揭弊之名，行違法擴權之實。
雖然民進黨立委反對調查報告，但院會表決時，藍白以人數優勢通過。立法院長韓國瑜裁示，調查報告書及處理意見除送交立法院經濟委員會，並函送國家發展委員會與經濟部參考。
