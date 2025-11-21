藍白聯手 增設副市長 李四川條款過關

立法院21日院會三讀通過《地方制度法》部分條文修正草案，國民黨立委許宇甄（右起）、張嘉郡、丁學忠舉出標語拍照留念。（姚志平攝）

立法院會21日在藍白合力下，表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長。被視為「李四川條款」，草案預計民國115年1月1日起施行。內政部則批評，此案通過，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。

台北市因人口流失，依照現行《地方制度法》規定，恐達不到設第三位副市長門檻。國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長。

外界認為，藍白聯手是為了幫台北市副市長李四川解套，讓李四川在可能參選新北市長而辭職的情況下，台北市仍能保有副市長編制，被視為「李四川條款」。

立法院會昨天在在野黨人數優勢下，表決通過藍白立法院黨團所提的再修正動議，刪除直轄市副市長人數、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，三讀條文明定，直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由現行1人增為2人，並設日出條款，自115年1月1日起施行。

此外，三讀條文也明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

為促進性別平等參政，三讀條文將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。並增訂日出條款，自民國119年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用；第56條也規範縣市政府一級單位主管任免。

內政部表示，在各界未形成共識下，本次修正第55條、第56條及第57條，合計全國每年將增加約1億8千萬元之人事費用支出，將增加地方負擔，排擠地方業務推動預算。