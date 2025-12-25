藍白聯手 搶攻年輕家庭選票

朝野政黨力推兒少及青年政策，鞏固青年選票。圖為去年年輕的選民在投票所投票。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日共同舉行記者會，提出「台灣未來帳戶」特別條例構想，宣示藍白合搶救少子女化危機。據了解，該法案雖是藍白合推，但民眾黨著力最深，不僅希望藉此爭取年輕族群支持，也計畫在明年選戰起跑前，為參選地方議員的小雞們提供有利的政策題材。

從選民結構來看，民眾黨許多支持者原本是淺綠的年輕人，對民進黨失望後才轉投白營，民眾黨此時推出「台灣未來帳戶」，不僅有助於鞏固這群青年，也可以進一步搶攻較無政治色彩的年輕家庭票源，對藍白而言，若此策略成功，將更有利於爭取中間選民支持。

少子女化近年愈趨嚴重，甚至被形容為「國安危機」，民進黨政府雖頻頻端出生育政策意圖扭轉頹勢，但生育率仍持續探底，為此，民眾黨從「出生即給付、長期投資」的「台灣未來帳戶」切入，構想正是源自近期美國總統川普所提出的「川普帳戶」概念。

美國推出「川普帳戶」後，在我國朝野立委間引發討論，是否能夠引入類似概念，提供新生兒在成年後的第一桶金，因此民眾黨「台灣未來帳戶」構想出現成形後，11月國民黨與民眾黨的智庫政策對接討論時，認為法案可以共同推動。

民眾黨內人士透露，黨內對「台灣未來帳戶」充滿信心，不僅由黃國昌親自出馬，邀請鄭麗文在昨日同台宣布，黃國昌在記者會前夕，無論場勘或政策內容都親自投入，均顯示出他對此政策的重視。

據了解，民眾黨主動找國民黨合作推動「台灣未來帳戶」，除了為日後2026藍白合暖身；另一方面，假使法案成功三讀通過，也能迫使行政院不得不「拿香跟拜」，畢竟這是重要的民生法案，難道民進黨最後仍敢「不副署不執行」，蠻幹到底嗎？

此外，民眾黨明年選戰目標是擴大縣市議員席次，但因不少參選者政治資歷尚淺，地方組織票源不足，政府出資為新生兒存入5萬元的「台灣未來帳戶」政策，屆時將是這些小雞們最好的空戰素材。