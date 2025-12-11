藍白聯手！擬停砍公教退俸替代率 銓敘部警告：恐引發「這後果」

即時中心／廖予瑄報導

日前立法院初審通過國民黨立委等所提「停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案。對此，今（11）日銓敘部長施能傑與考試院秘書長劉建忻在立院黨團協商時表示，若這次修法停止調降，恐怕會造成退撫基金提早3到4年破產，此外，若現行制度提案修法後，現職人員調薪，再加上隨CPI（消費者物價指數）調整，「我們建議真的是不可行，這也是不應該的事情。」

立法院會上（11）月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提，停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，並在11日交付協商。今日上午立法院長韓國瑜為此召集朝野黨團協商，但仍未取得共識，因此韓也裁示，將送交院會處理。最快在12日進行二、三讀表決。

今日劉建忻在協商中表示，台灣各職業別的保險跟退輔基金一開始就有不足提撥的特性，因此也造成了潛藏的債務，「如果這次修法真的是停止調降的話，它也會造成我們退撫基金提前用完的狀況」，他強調，將守護退撫基金，並盼基金可以永續進行。

另外，施能傑也補充說明，即使沒有這一次的提早停止調降，退撫基金也可能因提早提撥，在2049年破產，「如果現在再往前停止調降，我們估算過，大概會提早3到4年（破產）」，因此他強調，「這是一個很嚴肅的課題。」

最後，施能傑說，目前退撫金的設計是讓退休者跟著CPI走，「我們贊成繼續維持跟CPI走」，但如果將現有制度提案修法，改成跟著現職人員調薪，「我們建議真的是不可行」，他重申，若2個條文同時存在，隨現職人員調薪，又隨CPI調整，恐怕會讓已經退休的人拿的錢比現職人員調的薪資還高，「這是更不應該的一件事」，他站在銓敘會的立場，以基金的角度來看，「這項修法茲事體大。」

