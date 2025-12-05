即時中心／綜合報導

針對立法院日前再次三讀通過《財劃法》部分條文修正案，然而行政院認為有窒礙難行之處，提出院版修正案，並將原先通過的《財劃法》提出覆議。立院今（5）日上午審查《財劃法》覆議案並進行記名投票表決，然而在野陣營有多數優勢，最終以59票不同意票對50票同意票，覆議案確定遭藍白聯手封殺。立法院長韓國瑜宣告維持原決議，這也是行政院長卓榮泰任內第8次提出覆議失敗。

立院民進黨團書記長陳培瑜隨後在臉書發文表示，藍白稱他們是在幫地方爭取建設經費，「但我們要說這是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。」她指出，藍白一年內硬推兩次自己的財劃法版本，「從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本」；去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。

然而更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出兩千多億；再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。「換句話說，藍白是在把『地方綁樁的政治利益』，丟給『全國納稅人的錢』來付。

陳培瑜更批評，藍白還規定中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫「不能調整、不能刪減」；卻完全沒有回答一個最關鍵的問題，「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」她強調，這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。「真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。」

陳培瑜強調，民進黨立院黨團支持行政院提起覆議，就是在守住兩件事！「國家財政不能被當成選舉提款機」，以及「守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。」而藍白今天再一次否決覆議，她直言，歷史會記得，是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

原文出處：快新聞／藍白聯手！政院提《財劃法》覆議遭否決 綠轟「真正的黑箱」

