藍白聯手「總預算卡關」 陳其邁： 選民都很清楚這是在杯葛

圖：一一五年度總預算卡關立法院，高雄市長陳其邁發表看法。（記者黃富貴攝）

立法院三十日迎來本會期最後一日，國民黨與民眾黨挾人數優勢，導致一一五年度總預算卡關，迄今仍未審議。對此，高雄市長陳其邁直言，其實選民都很清楚，這個是在杯葛，杯葛國家的總預算就是杯葛建設。

陳其邁三十一日出席活動時，被問及對總預算卡關的看法，他表示，我想總預算是攸關國家民生，以及非常多福國利民政策跟各地方重大建設，如果對預算有意見，應該是在審查時候表達。

陳其邁認為，不要說總預算就杯葛，或者是連審查的機會都沒有，找了很多奇奇怪怪的理由，其實選民都很清楚，這個都是在杯葛，杯葛國家的總預算就是杯葛建設。

陳其邁強調，杯葛總預算會讓很多與人民有關的政策，如長照等這些重要事項受阻，覺得很不應該。