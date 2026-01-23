藍白聯手！1.25兆國防特別條例第八度遭封殺

立法院會今天（23日）表決議事日程草案，民進黨立院黨團提案將新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案增列至報告事項中，遭藍白以55票比48票否決，且無法付委審查，這是國防特別條例第8度遭封殺。

國防特別條例第8度遭封殺。（圖/中天新聞）

立法院程序委員會20日再封殺中央政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財劃法》等案，排入委員會審查一事。民進黨團今日提案在報告事項中增列國防特別條例、政院版《財政收支劃分法》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案等案，最終在藍白人數優勢下以55票比48票否決綠黨團提案，隨後通過藍白「僅限列36案議案」的提案，其中並未包含國防特別條例，等同於封殺。

圖為立法院。（圖/資料照）

除此之外，民進黨團提案處理遭民眾黨立院黨團復議的115年度中央政府總預算案，以及將民眾黨主席黃國昌送交紀律委員會等，都遭藍白兩黨團否決。

