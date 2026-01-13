藍白聯手10比8通過 立院邀賴清德下週說明彈劾案

立法院程序委員會今（13）日確定於21日及22日召開全院委員會審查會，將邀請總統賴清德就彈劾案進行說明。根據議程安排，明、後天將先行召開彈劾賴清德案的公聽會，由各黨團推派專家學者及立委發表意見，成員包含孫文學校總校長張亞中、律師黃帝穎及前立委游毓蘭、張其祿。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

立法院今天召開程序委員會，藍白聯手通過16日與20日的立法院會議程於16日當天院會再行確定。針對賴清德彈劾案，國民黨團在程委會提案於21日與22日召開該會期第3次全院委員會，以審查會模式處理。儘管民進黨團表達反對立場，但在藍白聯手支持下，以10比8的表決結果通過提案。

廣告 廣告

根據彈劾案相關事務及時程表，21日與22日的全院委員會將邀請賴清德列席進行第一次說明。會議順序安排為先由提案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著由賴清德說明15分鐘。隨後由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問方式。若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。

民進黨喊藍白「彈劾打假球」。（資料圖／中天新聞）

針對賴清德彈劾案，立法院14日與15日將召開全院委員會，以公聽會模式進行。14日的公聽會出席人員為藍委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、綠委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、白委劉書彬。學者代表則有國民黨團推派仉桂美、游毓蘭、李岳洋，民進黨團推派賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱，民眾黨團派林騰鷂。

15日的公聽會出席人員為藍委王育敏、王鴻薇、羅智強、綠委王義川、吳思瑤、沈發惠、白委陳昭姿。學者代表則有國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團派張其祿。

延伸閱讀

高雄市場初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長