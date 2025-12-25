藍白聯手4度封殺國防特別預算 賴清德：喊支持卻連審都不審

賴清德今日再度喊話，希望立法院盡速審議中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應如期通過。（總統府提供）

國民黨與民眾黨挾人數優勢，在立法院程序委員會四度封殺1.25兆元的國防特別預算。總統賴清德今日再度喊話，希望立法院盡速審議中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應如期通過。

賴清德今（25日）出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，致詞提及今日為耶誕節，亦是行憲紀念日。《憲法》明文規定，立法院針對明年度預算，要於今年12月31日前要審定完畢，但剩下6天，卻仍卡在程序委員會，連到委員會審查都沒有。

賴清德表示，若立法院沒辦法如期審查中央政府總預算的話，別再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？「我今天是語重心長」。

賴清德指出，政黨競爭難免，但是不能夠犧牲國家的利益，也不能夠犧牲人民的利益。他要用這個機會，建請立法院能審慎通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該要如期通過，「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意」。

賴清德強調，執政黨禁得起考驗，編列的每筆預算均有根據，都符合國家社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護的需求所編，倘若立法院認為不宜，可以刪減，但就是不能用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。最後也稱，請在野黨與執政黨能共同合作，立法院能夠盡速審議中央政府總預算與國防特別預算。

