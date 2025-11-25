藍白聯手9：7封殺政院版《財劃法》 民眾黨轟：遲到一年還想走回頭路

民眾黨立院黨團25日與國民黨團一同在程序委員會封殺行政院版《財劃法》，民眾黨團批評，政院版本遲到一年，還想帶國家走回頭路。（民眾黨團提供）

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並送抵立法院審查，而藍白今（25日）在立院程序委員會中封殺政院版財劃法。民眾黨立院黨團表示，政院版《財劃法》不僅遲到一年，還想帶國家走回頭路，把修法後應合理下放地方的財源再度收回，且行政院長卓榮泰聲稱院版給地方經費更多，但其實只是在數字上動手腳，走回中央集權又集錢老路。

民眾黨團表示，「Too late的卓榮泰、遲到一年的行政院版《財劃法》，立法院程序委員會以9：7封殺！」今天立院程序委員會，民進黨團提案將行政院版《財劃法》排入下次院會審議，但政院版的《財劃法》不只遲到整整一年，還想帶國家走回頭路，把修法之後應合理下放給地方的財源再度收回。

民眾黨團提及，卓榮泰甚至偽造數據，宣稱院版《財劃法》給地方的經費「更多」，其實是在數字上做手腳，先把一般性補助款與計畫型補助款實質刪減，將原本應該由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在中央手中，要地方寫計畫來申請而非直接發放，走回中央集權又集錢的老路。

民眾黨團強調，中央政府嚴重失能，賴政府上任後連中央自提的社宅興建計畫都卡了快兩年無法核定，還想把國家卡多久？對於玩弄數字、欺騙國人、裝睡叫不醒的行政院版《財劃法》，民眾黨團與國民黨團通過在野合作，9票對7票，成功在程序委員會擋住，暫緩列案。

