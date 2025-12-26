藍白聯拿通過「大法官譴責案」：逕付二讀交黨團協商

憲法法庭五位大法官日前針對憲訴法判決，在野批評違憲。國民黨立院黨團提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。今天立法院會，在藍白聯手下，60票贊成、51票反對，通過國民黨團提案，逕付二讀、交付黨團協商。由藍召集協商。

國民黨團提案，鑑於憲法法庭於114年12月19日做出114年憲判字第1號判決，宣告立法院經合法程序三讀通過、總統依法公布的憲訴法違憲。

提案指，無論從修正後或修正前的憲訴法，憲法法庭作成判決都應符合最低參與評議人數的規定，然觀本案所做成的判決，僅有5名大法官參與，甚至「排除異己」，將另外3名不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官拼除在外，故無論依舊制或去年通過的修正規定，皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵。

提案提到，這5名大法官為使裁判得以作成，採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的計算路徑，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越憲法訴訟法明文所設的正當程序界線，扭曲憲法增修條文所明定大法官15人合議的組織意旨。在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度的憲法判決，甚至介入立法程序自主權，對權力分立與憲政秩序造成嚴重衝擊。

提案指出，大法官帶頭違法，為了向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。爰此，建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

提案強調，憲法裁判權威，必須建立在明確、拘束且可預期的程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。

至於大法官援引此判決，以人數未達憲訴法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力，自不待言。

去年在野黨立委三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，12月19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

