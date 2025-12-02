藍白能合？民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 喊話國民黨內容曝光

即時中心／潘柏廷報導

民進黨已拍板宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳角逐2026年宜蘭縣長；國民黨則有不分區藍委吳宗憲、議長張勝德表態想選，民眾黨則是前立委兼宜蘭縣黨部主委陳琬惠有意競選，外界也關心宜蘭選戰是否能藍白合。民眾黨今（2）日則在臉書宣布，已召開選舉決策委員會，正式通過徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

民眾黨今日在臉書表示，民眾黨今日召開選舉決策委員會，正式通過徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於明（3）日提請中央委員會同意。民眾黨秘書長周榆修也於會後，向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明會中決議，展現合作的誠意。

接著，民眾黨稱，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

同時，民眾黨也說，日前黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

最後，民眾黨喊話，將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。





