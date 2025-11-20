藍白能合？黃國昌稱新北非他「不扯後腿」 綠委譏：恐怖情人語氣

即時中心／黃于庭、黃彥翔報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日於新莊凱悅嘉軒酒店會晤，為2026選戰「藍白合」布局。黃先前曾表態有意投入新北市長選戰，不過他稱自己以大局為重，若未來男主角不是他，「也不用擔心會扯後腿」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20）日開嗆，黃國昌這種發言聽在外人耳中，真的是恐怖情人。

針對明年新北選戰「藍白合」，鍾佳濱狠酸，黃國昌說如果未來新郎（原話為男主角）不是他，那他也不會扯後腿，這種話聽在外人耳中，真的是恐怖情人的隱藏版，「什麼是恐怖情人？新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」，另一方面向小草宣誓，「一大三不」，意味著他是最大咖，並且不強求、不配合、不負責。

因此，鍾佳濱認為，這聽起來威脅語氣明顯，意思就是要正告鄭麗文，如果未來國眾2黨新北候選人不是他，雖然不會扯後腿，但是也不會配合、不會負責，更暗示他自己是最佳選擇，這些談話在外界看起來有不同解讀，不過他們都各自尊重。

至於國民黨聲援遭解職的中配公職，還批評總統賴清德「欺負小陸配」，鍾佳濱則回嗆，若賴清德欺負中配，那國民黨開鍘不就更加坐實這個事實嗎？他們不談黨主席祭拜叛將，卻對黨內具有中配身份的黨員說不能喊統一，這就是國民黨典型雙標，「到底用什麼標準自我要求？更不用說拿去要求其他行政部門」。

