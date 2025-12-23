藍白臉好腫！聯手封殺「這議案」過半國人不支持 最新民調出爐

即時中心／黃于庭報導

為達武力統一目的，中國近年持續以武力恫嚇，我國勢必得加強國防實力，防堵境外敵對勢力入侵。總統賴清德日前宣布，明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防預算，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）。未料，藍白卻聯手以人數優勢，2度封殺該草案排入院會報告事項，無法交付委員會審查。對此，台灣民意基金會公布最新民調，顯示過半民眾不認同在野作法。

台灣民意基金會針對「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防，但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案），您是否樂見樣的結果？」，發布最新民調。

結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，另有5.6%不知道、拒答。也就是說，僅有3成台灣民眾樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，高達5成4不樂見，後者較前者多出23.5個百分點。

進一步分析可見，全部年齡層都有過半以上不樂見國防特別預算遭封殺。20-24歲不樂見比例最高，多達5成9，僅有2成6樂見；25-34歲3成7樂見，4成9不樂見；35-44歲3成5樂見，5成不樂見；45-54歲3成2樂見，5成4不樂見；55-64歲3成2樂見，5成5不樂見；至於65歲及以上，樂見比例最低，僅有2成，5成7則不樂見。

就教育程度來看，大學及以上教育程度者，3成4樂見，5成4不樂見；專科教育程度者，3成9樂見，5成3不樂見；高中、高職3成2樂見，5成3不樂見；初中、國中教育程度者2成樂見，5成8不樂見；至於小學及以下則有1成4樂見，5成不樂見。換言之，每種教育背景的民眾，對於國防預算遭暫緩列案均呈現不樂見一面倒的情況。

政黨支持傾向方面，民進黨支持者5成6樂見，高達8成7不樂見；國民黨支持者5成2樂見，3成3不樂見；民眾黨支持者5成9樂見，2成9不樂見；至於中性選民，則有3成2樂見，3成3不樂見。

本民調訪問期間為2025年12月15-17日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random Sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是為台灣民意基金會（TPOF）。

