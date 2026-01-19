藍白自提國防特別預算版本？ 顧立雄：沒必要、盼在我們條例修正即可

國防部長顧立雄 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 兆元國防特別條例審查陷入僵局，對於國民黨、民眾黨有意在行政院版本外，自提版本，國防部長顧立雄今(19)日表示，國防部提的這些條例都是根據敵情、作戰需求等規劃，他希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在這個條例裡面進行討論。如果要做修正，也在這個討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」

賴政府提出1.25兆元國防特別預算條例，其中除了美方已於最近公佈的3500億元軍售外，另外的對美軍購及商購項目都沒有進一步說明。國防部長顧立雄今日也在民進黨籍召委王定宇安排下，以秘密會議方式對立法院外交及國防委員會報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。

總統賴清德於 2025 年 11 月正式宣布的國防預算計畫，預計在 2026 年至 2033 年的 8 年間，投入總額達1.25 兆元新台幣（約 400 億美元）的國防特別預算。此計畫被稱為打造「台灣之盾」，旨在強化防衛韌性及不對稱戰力。

其中，3500億元部分，美國政府於去年12月17日1730時宣布，就台灣「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部副部長徐斯儉也於上週行政院會記者會時透露，另外還有對美四項軍購。但至於哪些，徐則沒有進一步透露。

根據美方軍事採購規範，對於已經提出軍購的需求申請書（Letter of Request, LoR ）採購方，在美方通知國會之前，要求不能對外透露項目與細節。

對於其餘軍購項目，顧立雄受訪說，「我們跟美方之間的這些軍購項目，在美方知會國會之前，也沒有辦法對外公開。那我們今天之所以要採取這個機密專報，主要就是其實是應該要等到條例付委之後，委員會會來安排這樣的專報。現在因為條例都還沒有付委，我們還是特意請這個王定宇召委，在之前我們就跟他商討，是不是為了跟朝野來進行一個溝通，所以我們來安排這個機密專報，相關機密專報的內容就會跟委員做一個比較詳盡的報告。」

顧立雄說，他們當然也同時希望就是說，還是能夠儘速付委，事實上，之前他就請了很多國防部的同仁，陸續的跟很多委員進行一個溝通，不但安排今天的機密專報，也希望後續進入委員會之後，委員會有任何的問題，我們都在合乎這個，「如果不能公開，我們就以機密專報來處理，我們可以公開就以公開的方式來跟各位做個報告」。

至於商購部分，顧立雄說，「就是按照我們國內相關的這些規定，我們會做商情的調查，我們會組織專案的團隊，然後依照政府採購法，然後進行這些必要的相關，包括這些招標文件的內容的審定，然後這些內容會包括有相關的罰則等等」。

媒體也詢問，軍購不能說，但商購的金額約多少總可以講？顧立雄說，「我們現在在特別條例根本都還沒有付委，那麼也沒有通過之前，我們還要尊重立法院。因為立法院就這整個特別條例的金額，它有一個上限的規定。這個立法院能夠給我們多少這個後部的預算，那我們還要再根據這些後部的預算內容，我們來安排軍購、商購、跟委製的部分。」

對於藍白黨團可能要另外提出軍購特別條例，顧立雄說，「我想我們還是因為我們國防部的這些相關的條例，都是透過這個依照我們的需要敵情，然後根據我們的作戰需求，然後跟友盟討論之後我們所擬出來的一個整體性的規劃，我們還是希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在我們這個條例裡面進行討論。如果要做修正，也在這個討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。」

至於中天主播林宸佑被以違反國安法遭聲押，是否跟新聞自由有關，顧立雄則說，「我們不予評論」。

