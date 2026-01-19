藍白自提版本 顧立雄：政院版軍購可修正

一點二五兆元軍購特別預算內容究竟為何，引發關注。在野黨團認為，等不到清楚說明，乾脆自提版本。不過，國防部長顧立雄昨天表示，行政院版可修正，沒有必要黨團各提版本。國民黨團批，看不到賴清德總統有捍衛國防的決心，黨團版一定會全盤考量；民眾黨團也說，昨天的秘密會議根本是過水，民眾黨團版會因應我方跟美方需求調整。

立法院外交及國防委員會昨天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規畫執行案項，召開秘密會議。

另外，昨天秘密會議結束後，民進黨立委沈伯洋透過臉書表示，黃國昌一度把機密資料帶出會議室。黃國昌則說，不小心夾著國防部提供的書面資料，發現之後就立刻繳回，前後時間不到卅秒；黃並宣稱，沈伯洋要對此刻意抹黑，「真的是省省吧」。

沈伯洋則反嗆，違規廿秒也叫違規，黃國昌陳述與他所指相同，「一樣的事情要怎麼抹黑？」

