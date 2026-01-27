藍白若在國會惡搞台美關稅！律師看韓國下場：將害慘台灣產業與經濟

國民黨團日前召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，不斷攻擊台美關稅談判成果。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（27）早突在社群平台發文，點名韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，宣布針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目的稅率從15%上調至25%。律師黃帝穎認為，藍白若在國會惡搞台美關稅，將害慘台灣產業與經濟。

美國總統川普宣布，因韓國國會沒有履行與美國達成的貿易協議，對韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。韓國總統府青瓦台立即宣布將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

黃帝穎指出，台美關稅MOU也將送立法院審查，藍白過半若拖延或擅自修改，韓國案例殷鑑不遠，藍白明知關稅風險若仍拖延或擅改，就是惡意害慘台灣產業。

黃帝穎也提到，台灣關稅條件優於日韓，竟被國民黨嗆是喪事，美台稅率調降15%不疊加，並成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家，加上2500億美元為企業自主投資，條件相較優於日本、韓國。

然而，國民黨立委王鴻薇、黨主席鄭麗文批評「喪事喜辦、不堪的談判結果」，完全迎合中國外交部對台美關稅降為15%「堅決反對」的立場。

黃帝穎批，國民黨惡意攻擊台美15%關稅，反諷鄭麗文自認中國人，因此強迫台灣比照中國的47%高關稅！

最後，黃帝穎強調，立院藍白審查台美關稅MOU，會不會拖延擅改害慘台灣產業？迎合中國外交部徹底反對立場？讓台灣關稅一路被加到比照中國的47%？全民睜大眼睛在看。

