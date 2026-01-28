藍白若焦土不審查「關稅淪韓25%下場」？商界大咖嘆：小心反撲

政治中心／徐詩詠報導

南韓因國會遲遲未通過與美方的貿易協定，美國總統川普（Donald Trump）日前突襲式宣布，將南韓關稅自15%上調至25%，引發國際關注。對此，台灣方面也憂心，國民黨、民眾黨陣營持續採取焦土策略持續不審查相關議案，恐連帶影響行政院協商小組好不容易談下來的「關稅15%不疊加」成果。對此，全國商業總會理事長許舒博也說重話，認為15%關稅若沒人反對，「該過就快過」，並直言在野黨得小心民意反撲。

許舒博日前登上廣播節目《POP撞新聞》，接受資深媒體人黃暐瀚專訪，提及當天發生的南韓遭美方調整關稅至25%一事。他不諱言，15%關稅既然沒人反對，立法院就應儘速排案審理，該通過就快點通過。他進一步指出，就算在野黨對「投資5000億美元」有所擔憂，也應排案付委進行實質討論，擋在外面不處理，並不妥當。

藍白陣營若焦土不審查「關稅恐淪韓25%下場」？商界大咖拋5點說重話

行政院副院長鄭麗君領導的談判小組，成功獲美國對台關稅15%不疊加。（圖／行政院提供）





若台灣關稅面臨與南韓相同下場，許舒博認為，關稅攸關百工百業，在野黨若持續阻擋，民意勢必大反撲。至於台積電是否會變成「美積電」？他強調，台積電赴美投資是基於市場需求，所謂40%產量移往美國，也不可能在短期內發生，只要台灣掌握高端技術，就無須過度擔心。最後，許舒博指出，總統賴清德將是化解朝野對立的關鍵，各方都應尋求共識。









許舒博認為賴清德是化解朝野僵局關鍵。（圖／民視新聞資料照）









