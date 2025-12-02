藍白若贏高雄「2028妥當」 醫：柯志恩要學陳其邁這招

沈政男強調，柯志恩(左)要學陳其邁(右)拉攏年輕人。（合成圖／示意圖／資料照）

TVBS最新民調顯示2026高雄市長選舉，藍委柯志恩對上民進黨的可能候選人，只輸給綠委賴瑞隆2％，贏其他人7~10％，引發熱議。精神科醫師沈政男直言，陳其邁輸韓國瑜後開始逗寵物，柯志恩必須學起來，拉攏年輕人。高雄這局非常重要，若贏，2028就妥當了。

沈政男2日發文表示，民進黨最可能出線的就是賴瑞隆，雖然沒人知道他是誰。現在的局勢是，藍白的板塊在高雄略小於綠營，而且都已經歸隊，就看中立選民怎麼選擇；有趣的是，在中立選民方面，柯志恩與賴瑞隆也是勢均力敵。所以說，目前柯志恩與賴瑞隆的差距應該在5%左右。如果到時候只輸了5%，不是很可惜？所以說，現在柯志恩必須找出比較弱的那一塊，給予補強。

沈政男指出，柯志恩最弱的那一塊就是20到29歲族群！為什麼？TVBS同一份民調顯示，七成以上高雄市民認為，辦國際演唱會對高雄經濟有幫助！然後陳其邁市長的滿意度來到了65%的高點。陳其邁本來對於討好年輕人嗤之以鼻，曾說「選舉不是賣肌肉」；然而在輸給韓國瑜以後，第二天就開始在網路吃便當、逗寵物了。柯志恩必須學起來！

沈政男強調，看賴清德，前陣子不是去主持街舞比賽？大家都要拉攏年輕人！如果柯志恩一下子放不開，國民黨主席鄭麗文的角色就得出來了！上個月不是找年輕人唱饒舌版的〈禮運大同〉篇嗎？下次就找柯志恩一起唱流行歌！跳個舞！一定要跳舞！這是女性比較放得開的優勢，可以找南投縣長許淑華來教一下。高雄這一局，不是重要，而是：非常重要！

沈政男直呼：藍白若贏了高雄，2028就妥當了。贏台南也可以，但目前不可能。

