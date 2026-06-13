藍白蠻橫強過「高虹安條款」！黃國昌竟跳腳罵民進黨「混淆視聽」
即時中心／陳奕劭報導
立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（13）日回應，修法是基於保證人民的參政權，以及比例原則下所推動的必要改革，民進黨刻意冠上高虹安條款，對新竹市長高虹安非常不公平。台灣民眾黨創黨主席柯文哲則認為，提案符合邏輯。
黃國昌批民進黨冠高虹安條款
黃國昌回應，台灣民眾黨立法院黨團提出修正公職人員選舉罷免法第26條，是基於憲法保障人民的參政權，以及在比例原則下，所推動必要的改革。民進黨刻意冠上高虹安條款，是在混淆視聽，對高虹安市長非常不公平。
他指出，如果要因人設事，民進黨要好好回答一個問題，去年國民黨立委提出受到緩刑宣告還可以參選後，那時候民進黨群起攻之、罵得多難聽，等到自家立委涉及暴力毆人、可以緩刑參選時，就180度轉彎，說修法好棒棒，民進黨不要作賊喊抓賊，真的因人設事，自己提案解套，就是民進黨。
新竹市長高虹安。（圖／民視新聞資料照）
柯文哲認為提案合邏輯
柯文哲則說，黃國昌很客氣，都不會說林淑芬條款，網路還說暴力芬條款。他看過許忠信的版本，如果緩刑2年都可以參選，為什麼6個月易科（服）勞動的不能參選？小於6個月應該包含於小於2年，所以邏輯很清楚。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
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