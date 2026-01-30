藍白表決勝 民眾黨團國防特別條例付委、政院版遭封殺

（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院會今天開會，處理報告事項時，藍白挾人數優勢通過其提議，將民眾黨團所提保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案付委審查，另封殺行政院所提的8年新台幣1.25兆元的國防特別條例草案。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，藍白去年12月2日程序委員會首度封殺，使草案無法排入院會報告事項議程後，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案付委審查。

廣告 廣告

立法院程序委員會27日開會，在藍白立委人數優勢下，再度封殺行政院所提國防特別條例草案，無法排入30日立法院會報告事項議程。

立法院會今天開會時，會議主席、立法院長韓國瑜先宣讀黨團共識，包括本次院會上午處理至報告事項完畢後，隨即進行一般提案115年度中央政府總預算案先行動支案後，即休息。而115年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理。

黨團共識也指出，本次院會下午2時30分進行住宅法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，完成立法程序後，院會即休息，進行後續議程所列討論事項的溝通。

院會處理報告事項議程時，民進黨立法院黨團提議增列報告事項1案，即行政院函請審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。表決時，民進黨立委手舉「強化民主防禦能力，充足實力爭取和平」等手舉牌，但因人數不敵藍白，因此不通過。

院會隨後處理民眾黨團、國民黨立法院黨團的提議，經表決後通過，當中包含民眾黨團所提國防特別條例草案，將其付委審查，也再度封殺行政院版國防特別條例草案付委審查，第9度封殺該案。

民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。（編輯：蘇龍麒）1150130