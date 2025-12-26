藍白表決勝 總統彈劾案明年5/19立院表決

（中央社記者王揚宇台北26日電）行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院會今天開會，經表決，藍白挾人數優勢通過，除在民國115年5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴總統列席說明。

卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團19日舉行聯合記者會，宣布對賴總統啟動彈劾案程序。國民黨立委傅崐萁等60人、台灣民眾黨立委黃國昌等59人隨後分別對賴總統提出彈劾案。立法院程序委員會23日開會時，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程，列為報告事項第2案、第3案。

立法院會今天開會，處理報告事項議程時，將這2個彈劾提案交全院委員會併案審查後，藍白對院會所做決定提出復議，並立即處理。

傅崐萁登記發言表示，賴總統就職以來，沒收國家的民主與憲政，踐踏憲法，因此他們才提出彈劾案。

黃國昌說，賴總統侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序來追究其責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。

民進黨立委鍾佳濱說，在野黨把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。

民進黨立委吳思瑤指出，為何禍國殃民的在野黨要報復努力福國利民的執政黨，這樣的彈劾根本是政治鬥爭也是空包彈，因為在野心知肚明，其席次加起來不到2/3，彈劾案不會通過，但為何要這樣做，就是為了羞辱賴總統，「我們要審預算，不要搞彈劾」。

表決階段，針對傅崐萁、黃國昌所提復議案，民進黨立委反對，也在議場高舉標語，高喊「彈劾攏係假、亂台才是真」等口號，但不敵藍白人數優勢，因此復議案通過，報告事項另作決定。

傅崐萁、黃國昌針對這2案，提出重行決定的提議，即彈劾案相關事務及時程。在全院委員會部分，於民國115年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見，並於115年1月21日、22日以及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴總統列席說明。

提議也指出，在115年4月27日舉行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委進行詢問。最後，115年5月19日於院會進行彈劾案投票。

表決結果，民進黨立委因人數劣勢再敗，因此通過傅崐萁、黃國昌的提議。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

立法院職權行使法也規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。（編輯：謝佳珍）1141226