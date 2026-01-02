藍白表決要吳釗燮下台 國安會「高度遺憾」：應停止內耗、堅守國家主權

記者劉秀敏／台北報導

國安會秘書長吳釗燮。（圖／資料照）

針對在野黨今（2）日在立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國家安全會議表達高度遺憾。

中國解放軍近日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，國際社會高度關注並發聲譴責，民進黨團今日於立法院會提案「嚴厲譴責中共對台軍演」，卻遭藍白挾人數優勢否決，同時更通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」以及及譴責行政院長卓榮泰等決議。

廣告 廣告

國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會直言，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

更多三立新聞網報導

藍白靠人數優勢聯手！吳釗燮助理涉共諜案 立院表決通過要求請辭下台

歐盟、日本等國震怒中共搞對台軍演 吳釗燮致謝：明確拒絕中共這種行為

軍演不敢罵中共卻「反將日本一軍」？他酸大開眼界 轟蕭旭岑：住海邊嗎

傳林佳龍訪美赴AIT總部 國務院：美台維持強健關係

