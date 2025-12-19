藍白表決通過延會！立院戰線拉長至明年1／31 綠批大開保護傘

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院院會今（19）日表決通過延會案，確定本會期延長至115年1月31日，並與下一會期無縫接軌。該案由民眾黨立院黨團提出，在藍白聯手下，以59票贊成、49票反對通過，民進黨立委則在院會中表達反對立場，抨擊此舉是為了審理貪污法案而開啟保護傘，但最終藍白兩黨仍憑藉席次優勢表決通過。

該案由民眾黨立院黨團提出，在藍白聯手下，以59票贊成、49票反對通過。（圖／鄧宇婷攝）

針對延會議題，民眾黨團於11月14日將相關提案列入立法院會的討論事項，當日即完成逕付二讀程序並交付協商。隨著1個月的冷凍期屆滿，且經過昨（18）日的朝野協商後，藍白陣營於今日將此案提報處理。

廣告 廣告

民眾黨團說明，依據憲法第68條規定，立法院法定會期至114年12月31日止，但115年度中央政府總預算案目前仍陷入朝野僵局，尚未付委進行實質審查，究其根源，全因行政院無視法紀，踐踏了憲政體制中權力分立的準則。為避免因時間不足導致審議草率，爰提案延長會期。

民眾黨團並指出，行政院未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》相關預算，影響軍人加薪及警消退休金替代率調整，已違反法定義務，並以聲請憲法法庭釋憲為由延宕處理，侵蝕憲政秩序與法治基礎，踐踏軍警消的尊嚴和權益。

在提案理由方面，民眾黨團指出，鑑於115年度中央政府總預算案尚待詳審，為了維護立法院職權並兌現對國民的承諾，不應在時間壓力下草率過關。黨團主張應將本（第4）會期延長至115年1月31日，以捍衛軍警消及全體國人權益，並重建預算誠信與憲政秩序。事實上，黨團早在114年10月7日便對總預算案提出復議案，但直至11月13日，行政院仍拒絕依法補編軍人調薪與提高警消退休金替代率之預算，亦未撤回原案重新編列，故立法院有必要將本（第4）會期延長至115年1月31日，以重建預算誠信與憲政秩序。

該案在院會以59票贊成、49票反對，表決通過。民進黨立委在院會表達反對，批評藍白延長會期是為爭議法案大開保護傘，但藍白仍以人數優勢完成表決。隨著延會確定，立法院本會期將持續運作至明年1月31號、無縫接軌下一會期，相關預算與法案審議進度，勢將成為接下來朝野攻防焦點。

更多FTNN新聞網報導

司委會建請彈劾卓揆！藍白再拋總統彈劾 ２制度高牆成最大關卡

綠黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政！控訴專職濫權「代表立院幫高虹安脫罪」

建議韓國瑜坐下談朝野僵局？游錫堃講話了：台灣民主非常珍貴

