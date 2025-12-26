即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德支持行政院不予副署《財劃法》的決議，而遭藍白立委揚言要提案彈劾；在野陣營今（26）日在立法院挾人數優勢，通過彈劾賴清德的提案，消息一出受到各界關注。對此，民進黨發言人李坤城強調，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從9月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

李坤城表示，距離明年（2026）僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自9月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。



同時，李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理。但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。

最後，李坤城指出，顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年5月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

原文出處：快新聞／藍白表決通過「賴清德彈劾案」 民進黨怒批：真亂政

