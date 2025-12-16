藍白被嗆不爽可「提倒閣」 李艷秋提2點喊話別上當：綠穩賺不賠

立法院藍白黨團日前三讀通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，此舉被外界認為是逼戰在野，更有不少民進黨立委嗆聲，「藍白可以提倒閣啊！」對此，資深媒體人李艷秋提出2點分析，喊話在野黨別上當，「因為對民進黨而言，這生意穩賺不賠」。

資深媒體人李艷秋。（圖／李艷秋臉書）

李艷秋今（16）日晚間在臉書發文，開頭就直指，「一朝回到北洋時，再看竟是滿清年」。總統府和立法院之間的大鬥法，公婆各說自己的理，大家看得霧煞煞吧？簡單解剖一下。

李艷秋提出2點。首先，立院通過的法律，行政院覆議失敗後又不副署，反正就是不接受、不執行，代表的是以後立院不論通過什麼法，行政院都可以不幹，也就是說立院多數席次所代表的民意，對民進黨政府來說是個屁。

其次，民進黨現在全員出動，高喊在野不高興可以提出倒閣，解散國會重選立委，還挑釁說，只要重選過2/3，就可以罷免總統啦！網路上也開始帶風向，藍白陣營不要孬種喔，要有信心，拿到過2/3選票，儼然又看到「來來來！怎麼樣怎麼樣」的翻版。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

其實有點頭腦的人都知道，民進黨這生意穩賺不賠，如果在野黨上當，必須再次啟動選舉，政治動員沒完沒了，亂局都是在野挑起，民進黨有了充足的相罵本；如果重選後藍白維持過半多數，立院生態並未改變，1年後又可以搞大罷免了。

李艷秋直言，不副署立院通過的法案，只是大罷免的延續，這1年多來，賴清德無時無刻不想著要顛覆立院的少數劣勢，大罷免大挫敗，並沒有讓他明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野倒閣解散重選。當大家把注意力放在政治鬥爭上時，民進黨已經為賴友友們大開方便之門，讓大家在光電、國防、軍火領域裡大撈特撈。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

最後李艷秋說，前台大校長管中閔今天臉書上貼出「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」，律師葉慶元也提出，在117年前頒布的大清憲法，就有「律法未奉昭命批准，不能見諸施行」，巧合的是，當時的光緒皇帝亦稱清德宗。雖然賴清德不屑讀中國歷史，但袁世凱改制稱帝83天下台，以及清德宗頒布欽定憲法大綱3年後，滿清就亡了這兩段史實，還是應該有點啟示作用吧？

