即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨近2年掌握國會多數，頻頻通過爭議法案，去（2024）年聯手強修《憲法訴訟法》，明定參與評議的大法官不得低於10人，另作出違憲宣告的大法官人數不低於9人。憲法法庭實質癱瘓將近1年後，今（19）日投下震撼彈，宣判《憲法訴訟法》違憲，自公告日起失其效力。對此，民進黨立委吳思瑤振奮表示，正義會遲到，但一定會到！

憲法法庭歷經整年被癱瘓停擺，今日正式做出決議，《憲法訴訟法》立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

對此，吳思瑤表示，白話文意即立院審查《憲法訴訟法》，從立法程序到實質內容，全都違憲，在「違憲」與「維憲」之間，大法官終於做出明確的決定，「我們尊重憲法法庭判決，更肯定大法官們在艱難險惡中堅定捍衛憲法秩序，守護民主原則，憲政回歸常軌，法治獲得伸張，終於迎來一線生機」。

吳思瑤也貼出今（2025）年1月23日，民進黨團幹部與訴訟代理人正式遞案聲請釋憲，她與黨團總召柯建銘、書記長蔡易餘，「我們就這樣熬了1年啊」；她並強調，院際之間，平等相維，沒有誰比誰大，惟有恪遵憲法。





原文出處：快新聞／藍白被打臉！憲法法庭復活了 吳思瑤振奮：正義遲到「但一定會到」

