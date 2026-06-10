藍白要修《刑事訴訟法》 法務部示警：恐成犯罪者保護傘
立法院在野黨團推動《刑事訴訟法》修正案，內容包含刪除羈押要件中的「勾串被告」，並放寬被告在搜索期間對外聯繫等規定。立法院司法及法制委員會預計明天（11日）審查草案。對此，法務部昨天（9日）晚上首度發布聲明，強烈質疑修法方向過度偏向犯罪者權益，卻忽略被害人保護，警告若不當修法，恐讓刑事制度變成犯罪者的保護傘。
法務部指出，根據2025年司法實務的統計，在所有法院准予羈押案件中，詐欺案件占66.6％，毒品案件占13.2％，兩者合計高達79.8％。這代表羈押制度大多數用在集團化犯罪領域，或是對治安與民眾財產安全造成重大危害的案件。一旦將「勾串」從羈押原因中刪除，恐怕會讓被告有機會脅迫、利誘證人或共犯，導致證據無法即時保全。
法務部進一步表示，現代犯罪型態愈來愈常以組織化、集團化方式運作，例如近期醫美集團偷拍案、依托咪酯販毒集團案等，偵查機關必須透過羈押防止被告串證、滅證，才能進一步追查幕後共犯與犯罪金流。若修法刪除相關羈押要件，將使司法難以有效溯源犯罪結構。
針對修法也欲限縮羈押期限長度，法務部也提出反對意見，認為相關修法理由缺乏比較法基礎。法務部指出，我國羈押期間與德國及歐洲主要國家相比，並沒有明顯過長，若貿然縮短，將壓縮重大案件偵辦時間，不利檢警完整蒐證。
法務部舉例，偵辦太子集團洗錢案時，涉及數位鑑識、金流分析與跨境司法互助等複雜程序；台積電2奈米洩密案也必須深入追查涉案工程師背後是否存在共犯結構。若羈押期間被過度限縮，恐影響證據完整性，也不利於切斷犯罪網絡。
對於部分修法提案將搜索現場管制時間納入拘提、逮捕起算點，法務部也認為並不妥當。法務部指出，搜索與拘禁限制人身自由的性質不同，若把搜索時間直接計入24小時聲請羈押期限，將嚴重壓縮偵查作業。
法務部表示，像是搜索詐欺機房、毒品倉庫或跨境犯罪據點時，檢警必須即時保全電腦、手機、帳冊及犯罪工具；重大案件往往牽涉多個處所，也需要較長時間完成搜索與初步分析。若把聲押時間提前至搜索階段計算，等同大幅削弱偵查量能，對被害人權益並不公平。
針對修法擬新增不得限制犯罪嫌疑人通訊自由，法務部也示警，若嫌疑人在偵查期間可自由使用通訊設備，可能立即與共犯串供、湮滅證據、轉移犯罪所得，甚至影響證人陳述，將大幅增加偵查風險。
此外，部分提案限制檢察官夜間訊問，法務部認為也可能影響即時偵查。法務部指出，重大案件常需在第一時間確認共犯、金流及證據位置，若夜間訊問受到過度限制，可能導致共犯逃逸或證據滅失。
在羈押程序部分，法務部也反對修法要求法院作成不利被告裁定前，必須先傳喚被告答辯。法務部認為，若被告收到傳喚後能預期自己可能遭羈押，將增加逃亡風險。至於限制檢察官不得對審判中羈押裁定提起抗告，也會削弱強制處分審查機制，影響檢察官監督法院裁判的程序衡平。
法務部呼籲立法院審慎評估修法內容，刑事程序改革應兼顧被告權利、被害人保障、社會安全與司法實務運作，不能只片面放寬犯罪嫌疑人限制，卻讓重大犯罪偵辦更困難。（責任編輯：呂品逸）
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