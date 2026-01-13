藍白要刪公視法萬年董事條款 李遠：我的錯、我推不出來是歷史共業

文化部長李遠列席黨團協商 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 公共電視董監事一再難產，歷經不同政黨執政，所提名單因同意高門檻之故，多遭反對黨推薦審查委員否決。但因有延任保障條款，應卸任董事卻不斷做下去。對於藍白提案要刪除延任條款，文化部長李遠今(13)日表示，他求大家能不能在他這一任，「恩恩怨怨結束」。「我承認是我的錯，我推不出來，可是我推不出來原因就是因為歷史共業，沒有人願意在這個情況下被大家一直罵、一直刪掉。」

立法院黨團協商今日協商「公共電視法第十六條及第四十九條條文修正草案」等案。修法重點在刪除第十六條關於董事「任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。」也就是自動延任之規定。

提案的民眾黨團副總召張啓楷表示，今日修法主要要解決萬年委員、萬年董監事問題。之前，NCC及公平會委員都已經完成修法。這是第三個修法。公視董事第五屆任期是由第四屆董事來延任19人，共延任將近1千天。第六屆又由第五屆延任15人，延任58天。現在更嚴重，這一屆也就是第七屆有17位延任已經快三年了。變成看守董監事會時間拉太長，變成重大決策不敢處理。趕快把萬年條款拿掉，以後如果沒有通過，不能由原來委員繼續當。

國民黨團書記長羅智強說，公視應該要感謝他們提案。這屆公視董監事距離該提名的期限已經遲誤將近一年，該提名單不提，讓現任董監事繼續做下去。自從羅智強跟民眾黨提出「刪除擺爛延任條款」後，公視董監事名單終於出來了。「不修正法律，部長你繼續睡啦」、「部長你就在那邊擺爛嘛」。有個擺爛的文化部，「我們只有防小人的條款出來啊」。

民進黨團總召柯建銘說，很遺憾，張啓楷、羅智強一派胡言，何來擺爛條款？如果，公視刪除延任條款，公司沒辦法經營，每家公司都是如此。時間到了馬上下台，公司董監事都沒了，都是空著。不要亂罵部長一通，這不好啦。

李遠說，萬年董事名稱非常不好，這跟萬年國會是不一樣。萬年國會有領薪水，萬年董事是沒有領薪水，他們是志工，背負萬年董事罵名繼續為公民的公視付出。他們其實很不想再繼續做，也發出聲明希望趕快提名。其次，是每一次選任公視董監事時不斷被推翻。「我等於背負了歷史的共業」。第三、他求大家能不能在他這一任，「恩恩怨怨結束」。「我承認是我的錯，我推不出來，可是我推不出來原因就是因為歷史共業，沒有人願意在這個情況下被大家一直罵、一直刪掉。」

李遠說，他很慶幸終於提出名單，覺得非常經得起考驗。有一半組成是繼任名單、原來董監事，這是三年前大家都共同贊成他做董監事。結果答案就是重演過去悲劇，十四個人被刪掉十個，只剩四個。「悲劇會一直重演的原因是，我很快會再組第二次，如果組不成，我會組第三次、第四次。這個時機點取消延任，他們每個都不合法的話，公共電視就視重新面臨一次動盪不安。最慘的就是員工權益會在內耗中度過。」

羅智強則回應李遠說，蔡英文那時候，民進黨國會多數還有徵詢國民黨等在野黨推薦，為什麼這一屆文化部長就做不到？這次中選會提名出來，他覺得很好。現在國會多數黨是在野黨，「來了，你就自己提名你自己覺得很棒的14人名單，那是跟你意識形態符合，你當然覺得很棒。可是為什麼你不覺得，國民黨跟民眾黨也可以提出你覺得很棒的人選呢？你今天如果有心至少提出一個在國會的地圖上大家都覺得我們有被考慮過，可以來被討論接受的人選，你起碼問問民眾黨跟國民黨主席，各政黨的意見能到不能放進去嗎？」

李遠說，華視捐給公視20年，中間換了15個總經理，就知道當人與人不相信的時候，也不相信制度時，最後被整到的是所有的員工。今日黨政軍退出媒體，如果人選還要靠立法院政黨來協調，那這手又伸進去台灣媒體最後一塊淨土。

最後，院長韓國瑜宣布，保留條文無法達共識送院會處理。

