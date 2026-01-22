藍白要卓榮泰電視辯論總預算 政院堅持「國會是最大平台」：不只3場

行政院會後記者會。（袁茵攝）

中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨拋出要跟在野辯論，藍白喊話透過電視辯論，但政院仍堅持在國會辯論即可。行政院發言人李慧芝重申，無法理解在野為何不願按往年一樣在立院辯論預算，在立院辯論不會只有3場，也不會只有黨團幹部可上場，不用捨近求遠。

行政院長卓榮泰22日上午主持行政院會，並於中午舉辦會後記者會，由發言人李慧芝等人進行轉述。

被問到卓榮泰昨表態願意跟國會辯論總預算，是否希望總預算儘早進入審議程序，以及在野黨仍希望電視辯論，會不會再持續與在野溝通？李慧芝表示，今天是立院不審總預算的第147天，國會就是最大的政策辯論平台，也實在無法理解，為什麼在野黨不願意按照往年一樣在立院辯論預算。

李慧芝提及，事實上在立院辯論預算不會只有3場，也不會只有黨團幹部可上場，每位委員都可以就每筆預算跟行政團隊展開辯論，且完全不用捨近求遠，「只要明天立院將總預算付委，最快下周在國會即可就總預算展開辯論」。

面對外界質疑行政院對辯論態度急轉彎？李慧芝強調，卓榮泰昨天說明很清楚，對於總預算進行辯論，就是要在國會殿堂跟每位委員就關心、質疑每筆預算展開辯論，事實上大家都知道，只要在國會將預算付委審查，行政院長就會去報告，這是最佳、最直接且有直播的公開平台，也是最適合、最大的政策辯論平台。

