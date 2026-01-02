藍白要吳釗燮下台卻不譴責中共軍演！國安會：提供統戰滲透可乘之機

國安會秘書長吳釗燮。 圖：外交部/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨團今（2）日在立法院院會提出譴責案，要求國安會秘書長吳釗燮下台，並獲國民黨團支持通過；另方面，民進黨團提案譴責中共軍演，並要列入討論事項，但遭到藍白否決。對此，國安會對2提案結果表達高度遺憾。國安會並指，提案提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

民眾黨團、國民黨團今在立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議。

國安會表達遺憾，並說，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。

國安會指出，在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

國安會呼籲，各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

民眾黨團提案指出，嚴厲指控吳釗燮任內發生重大國安破口，機敏人員涉入共諜案，卻未即時負起政治責任。提案指出，吳釗燮不僅未依《國家安全會議組織法》接受立法院監督，反而多次拒絕列席備詢，嚴重損害國會監督權與民主制衡原則。提案並呼籲吳為國安疏失負起政治責任。

