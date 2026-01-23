藍白要對2500億美元信用擔保挑毛病？許美華批「戳這個太沒商業知識」：台積電融資銀行排隊借錢「哪需擔保？」

台美對等關稅敲定，日後將送國會進行審議。科技專家許美華昨（22）日表示，聽說藍白立委要針對2500億美元信用擔保挑毛病「我是建議不要，戳這個太沒有商業知識了！」她並說明，不同國家之間談判架構複查，協議結果無法拆分，改任何內容就是破局，半導體傳產全世界最惠國好條件，全部沒有，「Take it or leave it ！」

許美華昨日晚間在臉書發文表示，聽說，藍白立委現在要針對台美關稅協定挑毛病、找麻煩；她講一個關於國際談判與合約的基本知識，任何國際大企業間的商業談判，都是極其複雜、嚴謹的工程，尤其是最後談定要簽約的內容，都是厚厚一本、律師寫得滴水不漏，「更不要說，不同國家之間的談判，架構的複雜性，更是一般人難以想像。」

許美華再說，就像這次的台美關稅談判，最後談好的協議，合約條件和內容，更是錯綜複雜、環環相扣。整個台美關稅協議，是經過長達九個月、40次實體加線上會議、無數反覆折衝後的條件組合。這樣的協議結果，是無法分拆的，要就是整包拿走，不要就是全部不要，「Take it or leave it （要不要隨便你）！」

許美華並說，台美對等關稅談判結果好得出乎她意料之外。不只是關稅15%、不疊加，比照日韓歐盟主要對手競爭國；而且，根據232授權美國總統的國安條款，美國政府為了重組本土半導體供應鏈，已經將台灣半導體，牢牢綁定為美國最重要的合作戰略夥伴。而台積電也因為AI浪潮的瘋狂需求，急需擴大產能，增加在美投資，承諾未來多蓋五個廠，剛好呼應美國政府對晶片製造重返美國的迫切渴望。

許美華直言：「也因此，台灣是第一個得到半導體最惠國待遇的國家，讓承諾投資金額更高、回報條件更嚴苛的南韓、日本震驚不已。」

許美華再說，更驚喜的是，過去十年，台灣因為沒有簽訂FTA，傳產被日韓壓著打的死局一夕破解，之前許多傳產輸美高達20到25%的關稅，一次降到15%，跟日韓拉齊，台灣傳產一片歡呼。

「在幾乎挑不出毛病的情況下，聽說藍白立委現在，想針對台美關稅協定的2500億美元政府信用擔保挑毛病」，許美華大酸，如果藍白立委真的想要找這個麻煩，她是建議不要，因為戳這個真的太沒有商業知識了。

許美華說明，台灣對美承諾投資2500億美元，台積電去年四月時，已經包了1650億，這次再加碼五個廠，投資總額上看2000億；2500億扣掉台積電的2000億，剩下的500億，隨便加一加中油採購、還有台灣其他半導體供應鏈，三兩下就解決了。

許美華再說，台積電、中油、台灣半導體大廠，這些大公司如果需要融資，銀行搶著借錢還要排隊呢，哪裡還需要台灣政府的信用擔保？

許美華表示，「Deal breaker」的中文意思是 「破局因素」、「毀約的關鍵條件」，如果藍白立委要找台美關稅協議的任何麻煩，不管是只要改某一條條文，甚至是只想改一個字，那都是「Deal breaker」。

許美華直言，意思就是，台美關稅協議要就這樣，改任何內容就是破局，那些半導體傳產全世界最惠國好條件，全部沒有，「Take it or leave it ！」

（圖片來源：行政院、許美華臉書）

