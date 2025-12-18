藍白要彈劾卓榮泰！他曝：恐成台灣史上「4權認證合法」的行政院長

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲變更今（18）日議程，邀府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」專題報告。民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇於會中臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。不過政治評論員張益贍就表示，如果繞一大圈，卓榮泰還是不用下台，將台灣史上集「行政、立法、監察、司法」認證合法的行政院長。

藍白把卓榮泰送監察院彈劾，政治評論員張益贍發文指出，藍白想讓卓榮泰下台的第一個路徑，立法院倒閣讓卓榮泰下台，步驟為「1／3立委連署＞1／2立委同意＞卓榮泰下台」；若要監察院彈劾讓卓榮泰下台，則需「立法院通過移送＞監察院通過調查＞調查＞通過彈劾＞監察院移送＞懲戒法院＞法院調查庭詢＞通過懲戒＞卓榮泰下台」。

張益贍直言，不走捷徑繞著一大圈，只證明了藍白立委不敢提倒閣，更嗆「監察院是否回文立法院，先把被你們砍掉的預算還給我再說」。張益贍還表示，如果繞一大圈卓榮泰還是不用下台，那就會成為台灣歷史上經過總統提名，立法院「不倒閣」支持、監察院、司法院認證不用辭職，集「行政、立法、監察、司法」認證合法的行政院長。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

黃國昌、羅智強、王鴻薇18日共同提出臨時提案，內容寫到，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，違捍衛民主憲政，爰建請做成決議，對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。另針對卓榮泰院長拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長。

提案人黃國昌表示，中華民國憲政史上從來沒有一部法律，在立法院三讀通過之後，甚至經過覆議程序維持原決議後，總統可以不公布的，行政院院長可以不副署的，從來沒有過。中華民國憲法徵修條文第三條第二項寫得非常清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議的時候，行政院必須接受，白紙黑字，沒有任何模糊的空間。

