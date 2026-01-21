藍白要彈劾總統！國台辦幫腔喊：賴清德挑起政治惡鬥、踐踏民主

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人彭慶恩主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨、民眾黨通過總統賴清德彈劾提案，要在今年5月19日表決，立法院今（21）日召開全院委員會處理總統賴清德彈劾案，提案領銜人、國民黨團總召傅崐萁狂嗆「總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以」。而國台辦在記者會中也就賴清德彈劾案發表評論，稱賴清德挑起政治惡鬥，一再踐踏民主、妨害自由。

立法院延會到1月31日，但至今115年總預算還沒通過，藍白又提案要彈劾賴清德。根據彈劾時程，1月14、15日兩場公聽會後，並於21、22日召開全院委員會審查、邀請賴清德列席第一次說明。彈劾案先由領銜提案人二人代表，以各10分鐘時間說明提案意旨，再由被彈劾人說明15分鐘，國民黨團、民進黨團各推派15人、民眾黨團推派2人，每人詢問15分鐘，並得聯合詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨推派立委發言，每人10分鐘。

廣告 廣告

總統府昨日下午回函立法院，指出「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席」。立法院因此改由各黨推派立委發言，每人10分鐘。

傅崐萁說明提案時聲稱，賴清德讓台灣掏空40.5兆，「總統再選就有，做好讓他再做4年，做壞換人就可以」。另一名提案領銜人、民眾黨團總召黃國昌則嗆，賴清德是民主國家所選出的總統，「你不是專制獨裁體制所出現的皇帝」，賴清德拒絕公布法律，甚至毫無擔當躲在行政院長卓榮泰背後，用卓榮泰不副署當藉口，試圖迴避自己不公布法律的違憲責任，這樣的伎倆與手法，全台灣人民看得非常清楚。

國台辦今天上午舉行例行記者會，發言人彭慶恩被問到賴清德彈劾案時稱，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，為謀取政治私利，不顧島內民生福祉，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，不斷操弄、挑起政治惡鬥，違背民意，大失人心，必然遭到台灣民眾強烈反對。

更多三立新聞網報導

痛斥「不讓台灣好」才彈劾總統！沈伯洋：台灣的民主不是藍白的

藍白不審預算！鍾佳濱轟彈劾審查會淪政治舞台：完全是全台最大假球案

藍白推彈劾！吳思瑤曝立院「空蕩蕩」畫面酸：自己人不捧場就知道多難看

總統未出席彈劾案審查！黃國昌稱「迴避違憲責任」：沒擔當躲卓榮泰背後

