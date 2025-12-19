藍白要求彈劾卓揆 李鴻鈞：要向監院陳情又砍預算邏輯不通

監察院副院長李鴻鈞(中)19日率領監察委員赴行政院進行年度巡察，隨後於下午召開記者會對外說明視察結果。(記者羅沛德攝

〔記者方瑋立／台北報導〕近日朝野針對「財政劃分收支法修正案」等激烈攻防，藍白陣營決議將行政院長卓榮泰「移送」監察院彈劾，民進黨團則檢舉立法院秘書長周萬來等人介入新竹市長高虹安貪污案，監察院副院長李鴻鈞今(19日)表示，接受人民陳情是監察院的「天職」，不論背景一律受理；但他直言監察院今年因預算遭砍，一度積欠台電、自來水公司高達上千萬，險遭斷水斷電，呼籲立法院若要監察院辦案卻又將預算「砍得一乾二淨」，在邏輯上不通。

針對國民黨與民眾黨團昨(18日)在立院司法法制委員會通過決議，以行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」為由移送彈劾；民進黨團同日則赴監院檢舉立院秘書長周萬來涉嫌濫權介入高虹安案。

李鴻鈞今天下午在巡察行政院記者會後回應本報提問表示，監察院是接受人民陳情的機關，這是監察院的「天職」。

李鴻鈞強調，任何人進到監察院，就必須將「黨的背景跟色彩全部拿掉」，這是基本原則。他也說明，目前尚未收到相關案件的正式公文，但只要案件進到陳情窗口，不論是什麼單位、什麼人、投訴內容為何，監察院都會依照機制受理，並依「監察法」及相關調查、執行辦法進行程序。

據了解，有民間團體16日已到監院陳情要求彈劾卓榮泰；民進黨立委范雲、陳培瑜昨也到監院陳情，指控周萬來及立院法制局長郭明政二人擅自代表全體立委回函高等法院，涉嫌介入高虹安貪污助理費案審理。目前2案皆已進入監院處理程序。

至於是否有監委將針對卓榮泰申請「自動調查」？李鴻鈞表示，監委獨立行使職權，院長、副院長不可能去指揮監委辦案，「就好像立法院長不可能指揮立法委員去立法，是一樣的道理」。

然而，面對明年度(115年)中央政府總預算至今未審，外界擔憂若明年預算持續卡關，監察院恐需沿用今年度(114年)遭立法院大幅刪減96%業務費的預算額度，將衝擊包含糾彈在內諸多業務。對此，李鴻鈞直言，「講真的，我們這一年真的很難撐下去，撐得非常辛苦」。

李鴻鈞透露，監察院含職員共有五、六百名員工，除監委調查外，還有財產申報、陽光四法等法定業務要運作，基本的開銷如水電、清潔都必須要有。

他指出，先前因預算遭砍，監察院甚至積欠台電跟自來水公司款項，款項一度高達是上千萬元，所幸後來立法院通過追加預算才得以解套。

李鴻鈞最後向「鄰居」立法院喊話，如果明年度預算還是沒辦法給，監察院會過得非常辛苦。他強調，立法院遇到問題要來監察院陳情，「有陳情要來找我們，可是你又要把我們砍得一乾二淨的話，好像有點邏輯上說不通」，但他仍承諾，監察院該做的職責，仍會盡力去做。

