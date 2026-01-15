藍白要求總統國情報告對美軍購 協商破局送院會處理

藍、白黨團日前在立法院會各自提案，要求賴清德總統赴立法院針對國家安全、軍購等事項進行國情報告，並接受立委諮詢，該案遭逕付二讀。民眾黨團今天(15日)召集協商，民進黨團認為，立法院可以邀請總統國情報告，但總統沒有義務要出席，且總統可以自行決定如何報告及答覆，因此不贊成藍、白的提案。朝野協商沒有共識，會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，接下來依照立法院職權行使法相關規定處理。

行政院提出規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，持續遭到藍、白立委在立法院程序委員會卡關，草案無法付委審查。藍、白黨團後續在立法院會各自提案，要求賴清德總統赴立法院針對國家安全、對美軍購等議題進行國情報告，且接受立委諮詢，該案遭逕付二讀並交付協商。

民眾黨團15日共同召集朝野黨團協商，國民黨團書記長羅智強和民眾黨團副總召張啓楷都認為，1.25兆元國防特別預算金額龐大，恐排擠社會福利及基礎建設預算，因此希望賴總統能赴立法院國情報告並接受立委諮詢。羅智強說：『(原音)國民黨堅持賴清德總統針對軍購問題，預算如此高昂，應跟國人說明並備質詢，這個部分各黨討論很久，若沒有共識，建議送院會處理。』

民進黨團書記長陳培瑜則指出，美國在去年12月17日宣布新台幣3500多億元對台軍售案，這跟現在討論的1.25兆國防特別條例是「兩件事情」，「中間只有部分重疊」。此外，1.25兆國防特別條例不只跟美國買武器，賴總統也公開說過還包含維修、訓練、支援系統及培植台灣本土國防產業。

至於藍、白要求賴總統赴立法院國情報告並接受立委諮詢，陳培瑜表示，根據「113年憲判字第9號」解釋，立法院可以邀請總統赴國會國情報告，但這並不是總統要向立法院提出國情報告的憲法義務，因為人民直選產生的總統，並非直接對立法院負責，且總統本於職權得自行決定國情報告的議題、範圍與內容等。陳培瑜：『(原音)要不要邀請是立法院的權利，但總統沒有義務出席，要不要來、如何報告、如何答覆，都是總統決定，立法院要尊重總統的決定，總統不是對立法院直接負責，總統受人民直接投票選舉而產生，總統權力來自人民，受人民監督，所有相關提案，民進黨團不予贊成。』

朝野進行首輪協商後，民進黨團提前離席，會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，協商無法達成共識，接下來按照立法院職權行使法相關規定處理。由於藍、白黨團所提的邀請賴總統國情報告軍購案已過了1個月冷凍期，預料最快可望在16日院會進行表決。