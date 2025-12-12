藍白要求總統國情報告接受諮詢 立院逕付二讀交協商

（中央社記者郭建伸台北12日電）國民黨團、民眾黨團今天在立法院會分別提案，要求總統賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢。院會依黨團共識，此案逕付二讀並交付協商。

行政院提出規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，藍白立委已兩度在立法院程序委員會封殺，使得草案無法付委審查。

國民黨團、民眾黨團今天分別針對總統國情報告提出議案，列入立法院會討論事項。國民黨團提案指出，賴總統宣稱「2027中共武統準備說」，且拋出8年高達1.25兆元的天價軍購預算，含後續維修總經費將達4.5兆元，對台灣民生、經濟發展造成重大排擠。

國民黨團提案指出，國會支持保家衛國、捍衛民主自由的國防軍購，但軍購內容不透明，包含多項尚未成熟的軍備、時程不可控的國際採購，以及缺乏戰略驗證的項目，恐造成巨額浪費、排擠社福經濟支出。依照憲法增修條文、立法院職權行使法，邀請賴總統赴立法院就攸關國家安全及天價軍購提出國情報告，並接受立委諮詢。

民眾黨團提案指出，115年國防預算已編列9495億元，在總預算案尚未審議前，賴總統又宣布將對美武器採購特別預算，並宣示未來國防支出將急速提升占GDP5%，不僅在財政規模上史無前例，更會構成對國家財政與公共資源配置重大轉向。

民眾黨團指出，立法院應於審議國防特別預算案前，請賴總統履行競選總統時承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。

院會廣泛討論時，國民黨立委徐巧芯表示，總統到立院國情報告就該接受立委詢問，形式可以討論，但若只是總統自顧自地講，與團結十講沒什麼不同。

民眾黨團立委陳昭姿表示，政府不能缺乏問責，國家的重大政策不能讓國會與人民最後才知道，因此民眾黨團主張，在審查國防特別預算前，總統應履行競選承諾，應立法院要求到立法院進行國情報告、接受立委諮詢，把國防預算規劃說清楚。

民進黨立委沈伯洋表示，藍白提案充滿政治算計，若認為軍購預算排擠其他社福資源，更應讓特別條例付委審查，就能知道更多資料、錢有無花在刀口上。此外，憲法法庭已宣告立委針對總統即問即答違憲，總統不是不願意國情報告，而是要在合法、合憲情況下執行。

由於黨團在院會之前達成共識，國情報告提案不表決就逕付二讀，在廣泛討論後，立法院長韓國瑜裁示，國民黨團、民眾黨團的提案都逕付二讀並交付協商。（編輯：萬淑彰）1141212