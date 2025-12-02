藍白要求賴清德做國情報告「即問即答」 民進黨轟政治算計：藉機爭取表演時間？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前表示，若符合憲政程序願意到立法院做國情報告，親自說明1.25兆國防預算。不過，藍白同時要求賴總統即問即答，遭綠營痛批違憲。民進黨今（2）日也表示，在野對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，明顯是政治算計。

民進黨發言人吳崢表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間。（資料照）

民進黨發言人吳崢表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢說，他也想問問藍白在野黨「遵守憲法有這麼難嗎？」去年硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。賴總統主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢進一步提到，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

