藍白要求賴清德國情報告「即問即答」 綠批只想表演：把國防當政治攻防

總統賴清德日前提出8年1.25兆元國防特別預算，國民黨團要求賴清德到立法院進行國情報告，並接受國會詢答，因此今天（2日）中午程序委員會將特別預算暫緩列案。對此，民進黨批評，在野黨執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

賴清德上週宣布我國將編列400億美元國防特別預算，國民黨立院黨團希望賴清德到立法院進行國情報告，並接受國會詢答。黨團書記長羅智強今受訪時表示，為了讓國人認識特別預算對台灣的影響，會給總統府、民進黨緩衝期，因此中午程序委員會中會將特別預算暫緩列案。

對此，民進黨發言人吳崢下午表示，他想問問藍白在野黨，遵守憲法有這麼難嗎？藍白去年硬推「國會擴權法案」，要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌，賴清德主動表達願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢指出，今年6月，賴清德以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。如今又對賴清德的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。



