藍白要求賴清德赴立院即問即答 總統府：對違憲要求表達遺憾

總統府晚間表示，對於在野要求賴清德赴立院即問即答並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。（資料照片／袁維駿攝）

總統賴清德日前提出8年1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團要求賴清德進行國情報告，並接受國會詢答，因此今天（2日）中午程序委員會將特別預算暫緩列案。對此，總統府晚間回應，《憲法法庭》已對《立法院職權行使法》的2024年憲判字第9號的相關修法判決為違憲，「在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾」。

賴清德上週宣布我國將編列400億美元國防特別預算，國民黨立院黨團希望賴清德到立法院進行國情報告，並接受國會詢答。黨團書記長羅智強今受訪時表示，為了讓國人認識特別預算對台灣的影響，會給總統府、民進黨緩衝期，因此中午程序委員會中會將特別預算暫緩列案。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統對於國情報告已表達立場，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

郭雅慧指出，至於國情報告以即問即答進行，《憲法法庭》已對《立法院職權行使法》的2024年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

郭雅慧說，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。



