藍白要求賴清德赴立院國情報告 韓國瑜裁示逕付二讀前先朝野協商

賴清德總統赴立法院國情報告一事，今天藍白分別提案正式邀請。（圖／鄒保祥攝）

立法院會今天（12日）院長韓國瑜主持院會，討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。民眾黨與國民黨今分別提案，正式邀請賴清德總統赴立法院，針對1.2兆國防特別預算做國情報告並接受立委諮詢，立法院會黨團協商後，決議後兩案逕付二讀，交付協商。

賴清德日前拋出高達1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，日前已由行政院通過，並送立法院審議。今天藍白立院黨團分別提案邀請賴清德赴立法院說明。

國民黨立院黨團幹事長羅智強表示，過去編列的軍購預算，請問交貨狀況如何？難道賴清德沒有義務跟大家說明嗎？66架F16V戰機一架都沒有交貨，賴總統沒有兌現參選時的諾言，針對重大國政赴立院報告並接受質詢的勇氣與誠信。他喊話賴總統來立法院繼續辦團結十講，跟國人闡述清楚為什麼要編列1.25兆元軍購特別預算。

民眾黨立院總召黃國昌則說，面對1.25兆元的軍購特別預算，目前立法院全體立委拿到的不到兩張A4紙，只有短短7個條文，就要求授權行政部門編列1.25兆元的軍購特別預算，對年度預算、社福支出、教育支出會造成什麼排擠？不知道！要買什麼？不知道！會不會像過去一樣花錢買戰機，到現在一台都無法如期交貨？不知道！在這種情況下，總統當然有必要站到第一線面對國會跟全體國人說清楚。

對於在野黨團要求總統親自到國會進行國情報告，並接受質詢一事表決，最後由立法院長韓國瑜宣布逕赴二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。



