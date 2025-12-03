藍白要求賴清德赴立院「即問即答」 卓榮泰：要敲壞桌子我來就好為何要總統違憲

在野要求總統賴清德赴立院一問一答，行政院長卓榮泰表示，我來就好為何要總統違憲。（資料照片／林煒凱）

行政院提出的8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」及財劃法修正草案，藍白立委昨在立院程序委員會聯手否決，行政院長卓榮泰今天（3日）接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」表示，在野堅持要總統賴清德赴立院國情報告，要求一問一答，但去年大法官解釋過這是違憲的事情，如果堅持要去質詢敲桌子，他強調「我來就好了，這不是總統該去的」。

卓榮泰今天接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」，針對近期立法院擋國防預算及財劃法爭議，一一說明政府立場。

卓榮泰先是表示，美國總統川普簽署台灣保證落實的法案，讓未來每五年要檢討一次雙方高級人員的往來的各種往來指引。他認為是未來促進雙方關係當中重要一環。同時會基於加強溝通，還有加強合作，讓雙方在各個領域當中都能夠成為全球合作模範關係的建立，不僅是台美關係，也讓台灣踏出一步，跟其他的民主理念相近的國家，更建立實質上的關係。

針對立法院程序委員會將國防預算及院版財劃法暫緩列案，卓榮泰表示，國家很少遇到這個狀況，預算不讓審也不讓通過。更提及藍白要求總統去立法院報告，要求一問一答，他說，目前憲法上是有規定是說總統可以去，不是說總統必定去。

卓榮泰指出，賴清德已經說了「你要邀請，他當然願意去」，已經展現身為總統的高度善意跟責任，這個也是合憲的，但在去年憲法判決中，大法官解釋「總統去立法院一問一答是違憲的」，可以去但不能一問一答，然而藍白卻堅持要總統違憲。

卓榮泰表示，如果即問即答是像他到立法院去總質詢要敲桌子，桌子敲到快要壞掉了，要大聲咆哮，那他來就好了不用總統。「被大聲、被拍桌，我來就好了嘛，這不是總統該去的」強調違憲的事情，總統不能做。

最後，卓榮泰喊話在野黨，行政院誠心誠意跟立法院再做溝通，透過黨團也希望他們能夠以國家安全為念，以跟世界自由民主國家站在一起這個角度為念，希望藍白能夠審議。

另外，針對國籍法，卓榮泰表示，要在台灣選一個公職民選的人員，他難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？「他還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」

卓榮泰指出若是一個立法委員有雙重身份，在立法院質詢的時候，他會懷疑，代表哪一個國家來質詢？「我要回答你，我是回答哪一個國家的人？」這是不能有雙重的效忠，對國家的單一效忠是絕對必要的。他舉例生活上要有兩本護照毫無問題，可是要當台灣的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，這是基本的價值不容許打折扣。

卓榮泰表示，政府對國內的產業有責任，不僅是維持能源穩定，也要維持經濟發展要穩定，因為政府對台灣、對全世界有責任。賴清德一定是會用最高善意跟責任向人民來做說明，但是必須是一個合法合憲的總統，也希望得到大家對他共同的支持，給政府更多力量。

卓榮泰表示，他認為有很多方面是因為在美國僑社私底下做了很多很多拉拔的工作，尤其是跟國會議員，這都是在大家日常工作裡面，他表達深深感謝，強調海外僑胞對台灣國家相當具有向心力，給政府很多支持。



