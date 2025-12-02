藍白要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院：遺憾已違反憲政分立

針對在野要求賴清德赴立院答詢，行政院回應已違憲。（資料照片/行政院提供）

立法院程序委員會今天（2日）除了再度暫緩政院版財劃法列案外，同時新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》也遭藍白人數優勢下被凍結。藍白主張，應安排總統賴清德赴立法院並採「即問即答」方式進行國情報告。對此行政院發言人李慧芝表示，此舉已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的2024年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

廣告 廣告

立法院今日程序委員會處理國民黨團提的會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案，意即該草案仍無法交付委員會審查。

國民黨團書記長羅智強在會後則說，希望賴清德的國情報告要接受國會詢答，為了給總統府跟民進黨中央一個緩衝期，因此將該條例草案暫緩列案。

對此，行政院發言人李慧芝表示，立院要求賴清德「即問及即答」，已違反憲法權力分立原則，去年憲法法庭所做的2024年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求並阻擋特別條例排案一事，政院感到高度不解與強烈遺憾。

李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的侵擾與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對國防的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造國防關聯產業。

李慧芝表示，賴清德已經表示願在合法合憲程序下，前往立院向國人報告特別預算，行政院長卓榮泰日前也強調，「沒有國哪有家」、「沒有國哪有黨」，行政院呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以國家、國人為念，拋棄政黨成見，守護國家防衛韌性，將本特別條例排進立法院審查程序，行政院也會在國會監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。



回到原文

更多鏡報報導

總統赴立院國情報告「不能詢答」 鍾佳濱：大法官已明確解釋

藍白要求賴清德國情報告「即問即答」 綠批只想表演：把國防當政治攻防

藍白擋1.25兆國防特別預算 傅崐萁要求賴清德先赴立院國情報告、一問一答