藍白要求賴清德「即問即答」 民進黨轟違憲：只想爭取表演時間

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前表示，他願意到立法院報告8年1.25兆的國防特別預算，但遭在野黨要求「即問即答」。對此，民進黨發言人吳崢今（2）日表示，藍白執意要求違憲的「一問一答」，只想爭取表演時間，把總統的善意視若無睹，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢今下午表示，總統以最大的誠意向國會報告軍購預算，在野黨仍執意要求違憲的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間。他批在野黨，嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具。

吳崢反問藍白在野黨，「遵守憲法有這麼難嗎？」他批，去年藍白硬推的「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已被憲法法庭明確判定違憲，如今卻故態復萌。他說，賴總統主動表達願向立法院說明軍購特別預算，藍白卻更在意能不能藉機上演政治秀。

吳崢進一步提到，今年六月，賴總統以國家元首高度邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行，結果在野黨因「沒有直播」為由缺席。他批，如今又對總統的善意視若無睹，把國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。他說，正如美國參議員所言，藍白持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具。

賴清德日前受訪表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

