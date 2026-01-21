藍白要求賴清德「總統彈劾案」立院列席 民進黨團：違憲詢答

黃國昌在立法院表示，賴清德是民主國家所選出來的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝。（圖／東森新聞）





立法院今（21日）審查國民黨與民眾黨聯合提案的「總統彈劾案」，總統府回函「立法院沒有直接向總統問責的權力，因此不會出席」。在野黨對此感到相當不滿，認為這是藐視國會。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，在賴清德就職總統以後，把司法當作駕馭國家的統治工具、打擊異己，甚至讓5名大法官能夠公然違法，在憲法法庭做出5大於6「114年憲判字第1號判決」。

民眾黨團立院黨團總召黃國昌表示，賴清德是民主國家所選出來的總統，不是專制獨裁體制所出現的皇帝，任何人必須向民主憲政、要向民意謙卑，人民才是國家的主人，「賴清德，這件事你已經忘記了」。

「總統彈劾案」的起因是行政院長卓榮泰，不副署再修版的財劃法，這讓在野陣營非常不滿，也質疑總統沒有列席立法院說明，「是在默認人民的質疑嗎」。民進黨團則回應，與其要搞違憲的詢答，還不如回到立委的本務好好審查總預算。

總統府的回函完整內容指出，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。」

