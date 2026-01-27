藍白要求赴立院報告軍購 賴清德稱「沒義務」：審預算是責任非籌碼

賴清德總統接受民視新聞《台灣最前線》專訪。總統府提供



賴政府提出1.25兆國防特別預算，藍白要求總統賴清德針對軍購赴立法院國情報告，對此，總統賴清德今（1/27）表示，他可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告，立法院也可以邀請他，並不是特別針對某個預算或某件事，「因為總統沒有這個義務」。他強調，國會的責任就是監督、審預算，「不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或總統府必須配合什麼，你才願意。」

賴清德接受民視新聞《台灣最前線》專訪今晚播出，對於藍白希望賴總統去國會說明，總統願意嗎？賴清德回覆，根據憲法，他本人可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告；立法院也可以邀請他，「本來就可以邀請我」，並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情，因為總統沒有這個義務。

賴清德強調，最近憲法法庭有裁判，要符合憲政程序，只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面，再講一遍，「並不是說你國防特別預算，要我過去才可以」，並針對單一項目。

賴清德說，因為國會的責任就是監督、就是審預算，「審預算是責任，不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或總統府必須配合什麼，你才願意。」

賴清德指出，希望在野黨，不看僧面、看佛面，民主政治是政黨政治，政黨競爭難免，但都是同一個國家，都有共同的責任向人民負責，讓國防特別預算付委，對中央政府總預算也是一樣，不滿意可以刪，也可以提修正動議，但不能夠全部都不審查，預算會期不審查預算，這是我國有史以來第一次，沒有過這樣子的狀況，「我想人民應該不會覺得這樣做是對的。」

主持人問，現在看起來，藍白似乎鐵了心就是要擋下去，這個僵局到底誰有辦法去解？責任是不是在賴總統身上？賴表示，他身為總統，當然有責任；但也希望在野黨了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同來面對這個問題。

