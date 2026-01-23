藍白要求「公開透明平台」辯論 張惇涵：立法院應該沒有台子不平

針對在野要求電視辯論，行政院副秘書長張惇涵今天（23日）表示，立法院就是最好場地，在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院應該沒有一間會議室的台子不平」。（圖／李智為攝）

今年度總預算遲未交付委員會審查，藍白立院黨團先前提案先放行TPASS通勤月票等新興預算，更要求與行政院就總預算進行電視辯論。對此，行政院副秘書長張惇涵今天（23日）在立法院受訪表示，立法院就是最好場地，在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院應該沒有一間會議室的台子不平」，不用3對3、不用1對1，辯論最快途徑，就是把握時間讓總預算盡快付委。

針對在野要求電視辯論總預算，張惇涵今天一早率中選會委員提名人選赴立院拜會朝野黨團，並於會前受訪時表示回應，現在早上9點，距離院會結束還有6個小時，他希望朝野政黨把握時間讓總預算付委，一旦付委，行政院長卓榮泰就要到立院報告、備詢，立法院就是最好場地，在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院應該沒有一間會議室的台子不平」。

張惇涵指出，不用3對3、不用1對1，113位立委、所有部會，同時可以開很多廳理性辯論，辯論最快途徑，就是把握時間讓總預算盡快付委，在本會期最後5天讓總預算付委，讓行政團隊到立法院備詢，讓各委員會展開總預算審查。

面對媒體追問，由於在野黨抽出新興預算只是決議案、未三讀表決並非法律案，政院有辦法執行？張惇涵表示，他首先想表達的是，依照《憲法》第8條，行政院負責任的在法定期間內提出中央政府總預算案，立法院應該要依《憲法》第63條審查，每年下半年的會期都是預算會期，但至今已擺在立法院148天了。

張惇涵比喻，考題有100題，學生會只交整份還是只有2題的考卷？政院的目標就是希望環環相扣的預算不應該被這樣切割式的審查。

張惇涵指出，若是看《預算法》第54條，同意不只預算三讀程序，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，但這次在野黨處理方式，中華民國憲政史上從未發生，行政院會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

此外，針對美國在台協會處長谷立言昨發表專題演講時提到「自由非免費得來」，張惇涵回應，若你的鄰居被壞人侵擾，你可能拔刀相助、也會提醒鄰居要鎖門，甚至有家人幫小偷開鎖的，「這種更要不得」，他想這是谷立言處長想表達的意思，「只要展現自我防衛的決心，親朋好友就會來協助」。



