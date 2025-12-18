藍白要監察院彈劾卓榮泰 律師揭「3大荒謬」：厚顏無恥

政治中心／劉宇鈞報導

藍白在立法院強勢推動財劃法修法，行政院長卓榮泰決定不予副署。民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委王鴻薇及羅智強今（18）日在立院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。律師黃帝穎說，此舉凸顯三大法律荒謬，藍白就是想轉移不敢倒閣的心虛，簡直厚顏無恥。

黃帝穎發文表示，黃國昌與國民黨立委向監察院陳情閣揆不副署，凸顯三大法律荒謬，藍白轉移不敢倒閣的心虛，憲政上打假球。

1.黃國昌與國民黨甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，擺明打假球

黃帝穎指出，監委無法就閣揆不副署的憲法權力進行違憲審查，這是憲法法庭的權責，黃國昌不敢回歸憲法，對閣揆不副署提出不信任案，竟甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，這是在憲政上打假球。

2.藍白大刪監院預算喊廢監察院明顯自相矛盾

黃帝穎也說，黃國昌咆哮監察院、藍白聯手杯葛監院預算，高喊廢除監察院，如今又為了轉移不敢倒閣的心虛，跑去監察院演出陳情閣揆不副署，自我矛盾至極，簡直厚顏無恥！

3.藍白騙支持者不懂法律，憲法上倒閣才能發生閣揆去職的法律效果，不是監察院

黃帝穎直言，依據憲法增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，這才能讓閣揆發生去職的法律效果，明顯與監察院無關。黃國昌與國民黨去監察院打憲政假球，騙藍白支持者不懂法律。

黃帝穎強調，立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。

